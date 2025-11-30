Marché de Noël Bastennes

Marché de Noël

Marché de Noël Bastennes dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Hall des Sports Bastennes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

40 exposants sur place
Événement spécial la venue du Père Noël ravira petits et grands !
️ ️*Repas du midi Un délicieux repas sera servi à midi pour tous les participants et visiteurs.
Venez découvrir les artisans !
Hall des Sports Bastennes 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 81 39 41 

English : Marché de Noël

40 exhibitors on site
Special event: the arrival of Santa Claus will delight young and old alike!
lunch: A delicious lunch will be served for all participants and visitors.
Come and discover the artisans!

German : Marché de Noël

40 Aussteller vor Ort
Sonderveranstaltung: Der Besuch des Weihnachtsmanns wird Groß und Klein begeistern!
??*Mittagessen: Mittags wird für alle Teilnehmer und Besucher ein leckeres Essen serviert.
Kommen Sie und entdecken Sie die Kunsthandwerker!

Italiano :

40 espositori in loco
Evento speciale: l’arrivo di Babbo Natale farà la gioia di grandi e piccini!
pranzo: un delizioso pranzo sarà servito a tutti i partecipanti e ai visitatori.
Venite a scoprire gli artigiani!

Espanol : Marché de Noël

40 expositores in situ
Evento especial: ¡la llegada de Papá Noel hará las delicias de grandes y pequeños!
almuerzo: se servirá un delicioso almuerzo para todos los participantes y visitantes.
¡Venga a descubrir a los artesanos!

L’événement Marché de Noël Bastennes a été mis à jour le 2025-11-21 par Landes Chalosse