Marché de Noël Bastennes
Marché de Noël Bastennes dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Hall des Sports Bastennes Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
40 exposants sur place
Événement spécial la venue du Père Noël ravira petits et grands !
️ ️*Repas du midi Un délicieux repas sera servi à midi pour tous les participants et visiteurs.
Venez découvrir les artisans !
Hall des Sports Bastennes 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 81 39 41
English : Marché de Noël
40 exhibitors on site
Special event: the arrival of Santa Claus will delight young and old alike!
lunch: A delicious lunch will be served for all participants and visitors.
Come and discover the artisans!
German : Marché de Noël
40 Aussteller vor Ort
Sonderveranstaltung: Der Besuch des Weihnachtsmanns wird Groß und Klein begeistern!
??*Mittagessen: Mittags wird für alle Teilnehmer und Besucher ein leckeres Essen serviert.
Kommen Sie und entdecken Sie die Kunsthandwerker!
Italiano :
40 espositori in loco
Evento speciale: l’arrivo di Babbo Natale farà la gioia di grandi e piccini!
pranzo: un delizioso pranzo sarà servito a tutti i partecipanti e ai visitatori.
Venite a scoprire gli artigiani!
Espanol : Marché de Noël
40 expositores in situ
Evento especial: ¡la llegada de Papá Noel hará las delicias de grandes y pequeños!
almuerzo: se servirá un delicioso almuerzo para todos los participantes y visitantes.
¡Venga a descubrir a los artesanos!
L’événement Marché de Noël Bastennes a été mis à jour le 2025-11-21 par Landes Chalosse