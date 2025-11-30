Marché de Noël Bastennes

Marché de Noël

Hall des Sports Bastennes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

40 exposants sur place

Événement spécial la venue du Père Noël ravira petits et grands !

️ ️*Repas du midi Un délicieux repas sera servi à midi pour tous les participants et visiteurs.

Venez découvrir les artisans !

Hall des Sports Bastennes 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 81 39 41

English : Marché de Noël

40 exhibitors on site

Special event: the arrival of Santa Claus will delight young and old alike!

lunch: A delicious lunch will be served for all participants and visitors.

Come and discover the artisans!

German : Marché de Noël

40 Aussteller vor Ort

Sonderveranstaltung: Der Besuch des Weihnachtsmanns wird Groß und Klein begeistern!

??*Mittagessen: Mittags wird für alle Teilnehmer und Besucher ein leckeres Essen serviert.

Kommen Sie und entdecken Sie die Kunsthandwerker!

Italiano :

40 espositori in loco

Evento speciale: l’arrivo di Babbo Natale farà la gioia di grandi e piccini!

pranzo: un delizioso pranzo sarà servito a tutti i partecipanti e ai visitatori.

Venite a scoprire gli artigiani!

Espanol : Marché de Noël

40 expositores in situ

Evento especial: ¡la llegada de Papá Noel hará las delicias de grandes y pequeños!

almuerzo: se servirá un delicioso almuerzo para todos los participantes y visitantes.

¡Venga a descubrir a los artesanos!

