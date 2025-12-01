Marché de Noël Baud
Marché de Noël Baud dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Plus de 30 exposants. Animations diverses, photos avec le Père Noël, patinoire. Clôture avec un spectacle pyrotechnique à la Coulée Verte.
De 10h à 18h. Entrée gratuite. Organisé par l’école Sainte-Anne. .
Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 02 29
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Baud a été mis à jour le 2025-10-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE