Marché de Noël

Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Plus de 30 exposants. Animations diverses, photos avec le Père Noël, patinoire. Clôture avec un spectacle pyrotechnique à la Coulée Verte.

De 10h à 18h. Entrée gratuite. Organisé par l’école Sainte-Anne. .

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 02 29

