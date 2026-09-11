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AGENDA · Baud

Marché de Noël rue Emile Le Labourer Baud

dimanche 20 décembre 2026 · rue Emile Le Labourer · Baud

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue Emile Le Labourer
Adresse
Complexe sportif du Scaouët
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Marché de Noël

rue Emile Le Labourer Complexe sportif du Scaouët Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 10:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :
2026-12-20

Plus de 30 exposants. Animations diverses, photos avec le Père Noël, patinoire. Clôture avec un spectacle pyrotechnique à la Coulée Verte.
De 10h à 18h. Entrée gratuite. Organisé par l’école Sainte-Anne.   .

rue Emile Le Labourer Complexe sportif du Scaouët Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 02 29 

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English :

L’événement Marché de Noël Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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