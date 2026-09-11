Marché de Noël rue Emile Le Labourer Baud
dimanche 20 décembre 2026 · rue Emile Le Labourer · Baud
Informations pratiques
Baud
Marché de Noël
rue Emile Le Labourer Complexe sportif du Scaouët Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 10:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Plus de 30 exposants. Animations diverses, photos avec le Père Noël, patinoire. Clôture avec un spectacle pyrotechnique à la Coulée Verte.
De 10h à 18h. Entrée gratuite. Organisé par l’école Sainte-Anne. .
rue Emile Le Labourer Complexe sportif du Scaouët Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 02 29
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English :
L’événement Marché de Noël Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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