Marché de Noël rue Emile Le Labourer Baud

Informations pratiques

Baud

Marché de Noël

rue Emile Le Labourer Complexe sportif du Scaouët Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Plus de 30 exposants. Animations diverses, photos avec le Père Noël, patinoire. Clôture avec un spectacle pyrotechnique à la Coulée Verte.

De 10h à 18h. Entrée gratuite. Organisé par l’école Sainte-Anne. .

rue Emile Le Labourer Complexe sportif du Scaouët Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 02 29

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English :

L’événement Marché de Noël Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE