Marché de Noël Baume-les-Dames

Centre ville Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-13 2025-12-14

La Ville de Baume les Dames vous propose un avant-goût des fêtes de fin d’année en organisant un marché de Noël réservé aux artisans locaux.

Les créateurs vous proposeront de multiples objets (bijoux, sacs, décorations…) autant de belles choses à offrir ou à s’offrir pour Noël !

Entrée libre. Inscriptions des exposants avant le dimanche 20 octobre. .

Centre ville Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org

