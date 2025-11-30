Marché de Noël

Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Venez flâner entre les chalets d’artisans, déguster un vin chaud ou une gourmandise de saison, et apprécier l’ambiance chaleureuse et conviviale d’une vraie sortie de Noël !

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 01

English :

Come and stroll between the artisan?s chalets, taste a mulled wine or a seasonal delicacy, and enjoy the warm and friendly atmosphere of a real Christmas outing!

German :

Schlendern Sie durch die Hütten der Kunsthandwerker, probieren Sie einen Glühwein oder eine saisonale Leckerei und genießen Sie die warme und gesellige Atmosphäre eines echten Weihnachtsausflugs!

Italiano :

Venite a passeggiare tra le bancarelle di artigianato, a gustare un vin brulé o una prelibatezza di stagione e a godervi l’atmosfera calda e amichevole di una vera gita natalizia!

Espanol :

Pasee entre los puestos de artesanía, deguste un vino caliente o un manjar de temporada y disfrute del ambiente cálido y acogedor de una auténtica excursión navideña

