Marché de Noël Bazoches-les-Gallerandes
Marché de Noël Bazoches-les-Gallerandes dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Bazoches-les-Gallerandes Loiret
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Venez flâner entre les chalets d’artisans, déguster un vin chaud ou une gourmandise de saison, et apprécier l’ambiance chaleureuse et conviviale d’une vraie sortie de Noël !
Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 01
English :
Come and stroll between the artisan?s chalets, taste a mulled wine or a seasonal delicacy, and enjoy the warm and friendly atmosphere of a real Christmas outing!
German :
Schlendern Sie durch die Hütten der Kunsthandwerker, probieren Sie einen Glühwein oder eine saisonale Leckerei und genießen Sie die warme und gesellige Atmosphäre eines echten Weihnachtsausflugs!
Italiano :
Venite a passeggiare tra le bancarelle di artigianato, a gustare un vin brulé o una prelibatezza di stagione e a godervi l’atmosfera calda e amichevole di una vera gita natalizia!
Espanol :
Pasee entre los puestos de artesanía, deguste un vino caliente o un manjar de temporada y disfrute del ambiente cálido y acogedor de una auténtica excursión navideña
