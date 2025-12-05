Marché de Noël Bazoches-sur-Hoëne

Marché de Noël

Marché de Noël organisé par la municipalité de Bazoches-sur-Hoëne et l’APE.

Au programme

– marché de producteurs locaux et artisans

– arrivée du Père-Noël à 17h

– chorale des enfants à 19h

– lecture de contes à la bibliothèque

– maquillage, tombola, photos avec le Père-Noël

Buvette et restauration sur place. .

Le bourg Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

