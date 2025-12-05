Marché de Noël Bazoches-sur-Hoëne

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le bourg Bazoches-sur-Hoëne Orne

Début : 2025-12-05 16:30:00
Marché de Noël organisé par la municipalité de Bazoches-sur-Hoëne et l’APE.

Au programme
– marché de producteurs locaux et artisans
– arrivée du Père-Noël à 17h
– chorale des enfants à 19h
– lecture de contes à la bibliothèque
– maquillage, tombola, photos avec le Père-Noël

Buvette et restauration sur place.   .

Le bourg Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 

