Marché de Noël Bazoches-sur-Hoëne

Marché de Noël
Le bourg Bazoches-sur-Hoëne Orne
Marché de Noël organisé par la municipalité de Bazoches-sur-Hoëne et l’APE.
Au programme
– marché de producteurs locaux et artisans
– arrivée du Père-Noël à 17h
– chorale des enfants à 19h
– lecture de contes à la bibliothèque
– maquillage, tombola, photos avec le Père-Noël
Buvette et restauration sur place. .
Le bourg Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
