Marché de Noël Beaulieu

Marché de Noël

Salle polyvalente Beaulieu Haute-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Le marché de Noël de Beaulieu se déroulera sur 2 jours à la salle polyvalente, avec un marché artisanal et plusieurs animations.

Ouverture samedi à partir de 14h.

Et participez à la corrida de noël du samedi à 14h !

Salle polyvalente Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 59 12 21

English :

Beaulieu’s Christmas market will take place over 2 days at the Salle Polyvalente, with a craft market and several events.

Opening on Saturday from 2pm.

And take part in the Christmas bullfight on Saturday at 2pm!

German :

Der Weihnachtsmarkt von Beaulieu findet an zwei Tagen in der Mehrzweckhalle statt und umfasst einen Kunsthandwerksmarkt und mehrere Veranstaltungen.

Eröffnung am Samstag ab 14 Uhr.

Und nehmen Sie am Samstag um 14 Uhr am Weihnachtsstierkampf teil!

Italiano :

Il mercatino di Natale di Beaulieu si svolgerà per 2 giorni presso la Salle Polyvalente, con un mercato artigianale e una serie di intrattenimenti.

Apertura sabato dalle 14.00.

E partecipate alla corrida di Natale sabato alle 14.00!

Espanol :

El mercado navideño de Beaulieu tendrá lugar durante 2 días en la Salle Polyvalente, con un mercado de artesanía y diversos espectáculos.

Apertura el sábado a partir de las 14.00 h.

Y participe en la corrida de Navidad el sábado a las 14:00

