Marché de Noël L’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois

Marché de Noël L’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

L’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois Drôme

Tarif :

Date :
Début : 2025-12-07 11:30:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Artisanat de Beaumont et d’ailleurs. Apéro repas huître, charcuterie et fromage. Atelier parent-enfant (13h-15h) étoile de Noël en métal repoussé avec le centre d’art Lukandiwa. Fin d’après midi en musique avec Swing Gum Trio.
L’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 36 11  larbreamiel@gmail.com

English :

Crafts from Beaumont and elsewhere. Aperitif with oysters, cold meats and cheese. Parent-child workshop (1pm-3pm): embossed metal Christmas star with the Lukandiwa art center. Late afternoon music with Swing Gum Trio.

German :

Kunsthandwerk aus Beaumont und anderen Orten. Apero-Mahlzeiten Austern, Wurst und Käse. Eltern-Kind-Workshop (13.00-15.00 Uhr): Weihnachtsstern aus getriebenem Metall mit dem Kunstzentrum Lukandiwa. Musikalischer Ausklang des Nachmittags mit Swing Gum Trio.

Italiano :

Artigianato di Beaumont e non solo. Aperitivo con ostriche, salumi e formaggi. Laboratorio genitori-bambini (13.00-15.00): stella di Natale in metallo sbalzato con il centro d’arte Lukandiwa. Nel tardo pomeriggio musica con Swing Gum Trio.

Espanol :

Artesanía de Beaumont y otros lugares. Aperitivo con ostras, embutidos y quesos. Taller para padres e hijos (13.00 a 15.00 h): estrella de Navidad de metal repujado con el centro de arte Lukandiwa. Música a última hora de la tarde con Swing Gum Trio.

