Marché de Noël L’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois
Marché de Noël L’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
L’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 11:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Artisanat de Beaumont et d’ailleurs. Apéro repas huître, charcuterie et fromage. Atelier parent-enfant (13h-15h) étoile de Noël en métal repoussé avec le centre d’art Lukandiwa. Fin d’après midi en musique avec Swing Gum Trio.
L’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 36 11 larbreamiel@gmail.com
English :
Crafts from Beaumont and elsewhere. Aperitif with oysters, cold meats and cheese. Parent-child workshop (1pm-3pm): embossed metal Christmas star with the Lukandiwa art center. Late afternoon music with Swing Gum Trio.
German :
Kunsthandwerk aus Beaumont und anderen Orten. Apero-Mahlzeiten Austern, Wurst und Käse. Eltern-Kind-Workshop (13.00-15.00 Uhr): Weihnachtsstern aus getriebenem Metall mit dem Kunstzentrum Lukandiwa. Musikalischer Ausklang des Nachmittags mit Swing Gum Trio.
Italiano :
Artigianato di Beaumont e non solo. Aperitivo con ostriche, salumi e formaggi. Laboratorio genitori-bambini (13.00-15.00): stella di Natale in metallo sbalzato con il centro d’arte Lukandiwa. Nel tardo pomeriggio musica con Swing Gum Trio.
Espanol :
Artesanía de Beaumont y otros lugares. Aperitivo con ostras, embutidos y quesos. Taller para padres e hijos (13.00 a 15.00 h): estrella de Navidad de metal repujado con el centro de arte Lukandiwa. Música a última hora de la tarde con Swing Gum Trio.
