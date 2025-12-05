Marché de Noël Beaumont-lès-Valence

Marché de Noël

Place du Rasset Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

La magie de Noël s’invite à Beaumont-lès-Valence !

Venez profiter d’une soirée féérique lors du marché de Noël, organisé sur la place du Rasset.

Place du Rasset Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr

English :

The magic of Christmas comes to Beaumont-lès-Valence!

Come and enjoy a magical evening at the Christmas market, held on the Place du Rasset.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Beaumont-lès-Valence!

Genießen Sie einen zauberhaften Abend auf dem Weihnachtsmarkt, der auf dem Place du Rasset veranstaltet wird.

Italiano :

La magia del Natale arriva a Beaumont-lès-Valence!

Venite a trascorrere una serata magica al mercatino di Natale in Place du Rasset.

Espanol :

La magia de la Navidad llega a Beaumont-lès-Valence

Venga a disfrutar de una velada mágica en el mercado navideño de la Place du Rasset.

