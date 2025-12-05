Marché de Noël Beaumont-lès-Valence
Marché de Noël Beaumont-lès-Valence vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Rasset Beaumont-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
La magie de Noël s’invite à Beaumont-lès-Valence !
Venez profiter d’une soirée féérique lors du marché de Noël, organisé sur la place du Rasset.
Place du Rasset Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr
English :
The magic of Christmas comes to Beaumont-lès-Valence!
Come and enjoy a magical evening at the Christmas market, held on the Place du Rasset.
German :
Der Weihnachtszauber hält Einzug in Beaumont-lès-Valence!
Genießen Sie einen zauberhaften Abend auf dem Weihnachtsmarkt, der auf dem Place du Rasset veranstaltet wird.
Italiano :
La magia del Natale arriva a Beaumont-lès-Valence!
Venite a trascorrere una serata magica al mercatino di Natale in Place du Rasset.
Espanol :
La magia de la Navidad llega a Beaumont-lès-Valence
Venga a disfrutar de una velada mágica en el mercado navideño de la Place du Rasset.
