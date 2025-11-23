Marché de Noël Salle des fêtes Beaumontois en Périgord
Marché de Noël Salle des fêtes Beaumontois en Périgord dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Sainte Sabine Beaumontois en Périgord Dordogne
Marché de Noël à la salle des fêtes, au profit des enfants de l’école maternelle
Venez à la rencontre des nombreux exposants qui vous proposent leurs créations, fabrications et savoir-faire …
Restauration sur place
Photo citrouille-châtaignes 2€
Tartiflette 8€ la part SUR RESERVATION
Pâtisserie 1€
Buvette & vin chaud
Possibilités de prendre des photos avec le Père Noël !
Balades en calèche à partir de 13h30
Tirage tombola de l’Avent à 16h
Pour un moment convivial ateliers à faire en famille, stand de coiffure, ateliers de maquillage pour enfants .
Salle des fêtes Sainte Sabine Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 84 34 12
