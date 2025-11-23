Marché de Noël Salle des fêtes Beaumontois en Périgord

Marché de Noël

Salle des fêtes Sainte Sabine Beaumontois en Périgord Dordogne

Marché de Noël à la salle des fêtes, au profit des enfants de l’école maternelle

Venez à la rencontre des nombreux exposants qui vous proposent leurs créations, fabrications et savoir-faire …

Restauration sur place

Photo citrouille-châtaignes 2€

Tartiflette 8€ la part SUR RESERVATION

Pâtisserie 1€

Buvette & vin chaud

Possibilités de prendre des photos avec le Père Noël !

Balades en calèche à partir de 13h30

Tirage tombola de l’Avent à 16h

Pour un moment convivial ateliers à faire en famille, stand de coiffure, ateliers de maquillage pour enfants .

Salle des fêtes Sainte Sabine Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 84 34 12

