Marché de Noël Beaumontois en Périgord

Marché de Noël

Marché de Noël Beaumontois en Périgord vendredi 19 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de la Halle Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Venez partager un bon moment au marché de Noël de Beaumont-du-Périgord

18h
– balade aux flambeaux autour des décors de Noël et crèche
– chorale

19h
inauguration du sapin de Noël,
– lettre au Père Noël et ruban de vœux

19h30 vin chaud, chocolat chaud, friandises offertes   .

Place de la Halle Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12 

English :

L’événement Marché de Noël Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2025-12-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides