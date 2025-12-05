Marché de Noël

Beaumontois en Périgord Dordogne

2025-12-20

2025-12-20

2025-12-20

Marché traditionnel et marché de Noël à Beaumont-du-Périgord

10h stands associatifs châtaignes grillées offertes par les pompiers, écoles, Secours Catholique, Ligue contre le cancer et différentes associations de Beaumont-du-Périgord

Jeux Gratuits

Exposition de vidéos par la photo club de Beaumont

Mur de poésies pour tous par Au Fil de la Trame

Contes lus par les adhérents de la bibliothèque de Beaumont

Animations musicales

Atelier maquillage

12h Tombola des commerçants et photo avec le Père Noël

16h Goûter offert par les commerçants

17h Les pompiers descendent du clocher de l’église

18h Performance artistique par Martin création d’une œuvre en public sur fond muscial de 3mx3m

19h Apéro-concert de Noël Auberge Périgourdine , brasero et stands des commerçants sur place. .

Place de la Halle Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

