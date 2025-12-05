Marché de Noël Beaumontois en Périgord
Marché de Noël Beaumontois en Périgord samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la Halle Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Marché traditionnel et marché de Noël à Beaumont-du-Périgord
10h stands associatifs châtaignes grillées offertes par les pompiers, écoles, Secours Catholique, Ligue contre le cancer et différentes associations de Beaumont-du-Périgord
Jeux Gratuits
Exposition de vidéos par la photo club de Beaumont
Mur de poésies pour tous par Au Fil de la Trame
Contes lus par les adhérents de la bibliothèque de Beaumont
Animations musicales
Atelier maquillage
12h Tombola des commerçants et photo avec le Père Noël
16h Goûter offert par les commerçants
17h Les pompiers descendent du clocher de l’église
18h Performance artistique par Martin création d’une œuvre en public sur fond muscial de 3mx3m
19h Apéro-concert de Noël Auberge Périgourdine , brasero et stands des commerçants sur place. .
Place de la Halle Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12
English :
L’événement Marché de Noël Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2025-12-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides