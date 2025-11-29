Marché de Noël Salle des fêtes Beauronne
Marché de Noël Salle des fêtes Beauronne samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Le Bourg Beauronne Dordogne
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Idées de cadeaux à découvrir !
10h, salle des fêtes
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47
Salle des fêtes Le Bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine acaslbeauronne@gmail.com
English : Marché de Noël
Gift ideas to discover!
10am, salle des fêtes
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47
German : Marché de Noël
Geschenkideen zum Entdecken!
10 Uhr, Festsaal
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47
Italiano :
Idee regalo da scoprire!
ore 10, sala delle feste
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47
Espanol : Marché de Noël
Ideas de regalos por descubrir
10 h, sala de fiestas
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47
L’événement Marché de Noël Beauronne a été mis à jour le 2025-11-03 par Vallée de l’Isle en Périgord