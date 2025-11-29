Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle des fêtes Beauronne

Marché de Noël Salle des fêtes Beauronne samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Le Bourg Beauronne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-29

Idées de cadeaux à découvrir !

10h, salle des fêtes
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47
Salle des fêtes Le Bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   acaslbeauronne@gmail.com

English : Marché de Noël

Gift ideas to discover!

10am, salle des fêtes
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

German : Marché de Noël

Geschenkideen zum Entdecken!

10 Uhr, Festsaal
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

Italiano :

Idee regalo da scoprire!

ore 10, sala delle feste
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

Espanol : Marché de Noël

Ideas de regalos por descubrir

10 h, sala de fiestas
Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

L’événement Marché de Noël Beauronne a été mis à jour le 2025-11-03 par Vallée de l’Isle en Périgord