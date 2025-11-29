Marché de Noël Salle des fêtes Beauronne

Marché de Noël

Salle des fêtes Le Bourg Beauronne Dordogne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Idées de cadeaux à découvrir !

10h, salle des fêtes

Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

Salle des fêtes Le Bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine acaslbeauronne@gmail.com

English : Marché de Noël

Gift ideas to discover!

10am, salle des fêtes

Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

German : Marché de Noël

Geschenkideen zum Entdecken!

10 Uhr, Festsaal

Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

Italiano :

Idee regalo da scoprire!

ore 10, sala delle feste

Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

Espanol : Marché de Noël

Ideas de regalos por descubrir

10 h, sala de fiestas

Papote et Bricole ACASL 06 23 77 02 47

