Marché de Noël Beauvais-sur-Matha

Marché de Noël Beauvais-sur-Matha dimanche 23 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle Pierre Favreau Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Marché de Noël produits locaux, chocolat chaud, restauration, buvette, tombola

Salle Pierre Favreau Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 40 08 53

English :

Christmas market: local products, hot chocolate, catering, refreshments, tombola

German :

Weihnachtsmarkt: lokale Produkte, heiße Schokolade, Essen, Trinken, Tombola

Italiano :

Mercatino di Natale: prodotti locali, cioccolata calda, cibo, rinfreschi, tombola

Espanol :

Mercado de Navidad: productos locales, chocolate caliente, comida, refrescos, tómbola

L’événement Marché de Noël Beauvais-sur-Matha a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme