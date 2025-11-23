Marché de Noël Beauvais-sur-Matha
Marché de Noël Beauvais-sur-Matha dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Pierre Favreau Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Marché de Noël produits locaux, chocolat chaud, restauration, buvette, tombola
Salle Pierre Favreau Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 40 08 53
English :
Christmas market: local products, hot chocolate, catering, refreshments, tombola
German :
Weihnachtsmarkt: lokale Produkte, heiße Schokolade, Essen, Trinken, Tombola
Italiano :
Mercatino di Natale: prodotti locali, cioccolata calda, cibo, rinfreschi, tombola
Espanol :
Mercado de Navidad: productos locales, chocolate caliente, comida, refrescos, tómbola
