MARCHE DE NOËL BEAUVIGNAC À POMEROLS

68 Avenue de Florensac Pomérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le 6 décembre 2025 à la Cave Coopérative Les Costières de Pomerols venez partager avec nous l’ambiance festive de notre Marché de Noël !

Une journée familiale et conviviale proposée avec restauration sur place, dégustations, bar des vignerons, une gamme de vins typiques et rafraichissants couronnés par de nombreuses médailles, des promotions, bar à huitres, coquillages crus et cuits, des jeux pour enfants et un concert de musique délicieusement gipsy.

– 12h inauguration officielle

– 13h Concert Les guitares de Camargue Lastimelie Gipsy

#NOEL2025

#MARCHEDENOEL2025 .

68 Avenue de Florensac Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61

English :

On December 6, 2025 at the Cave Coopérative Les Costières de Pomerols, join us for a festive Christmas Market!

L’événement MARCHE DE NOËL BEAUVIGNAC À POMEROLS Pomérols a été mis à jour le 2025-11-27 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE