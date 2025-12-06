MARCHE DE NOËL BEAUVIGNAC À POMEROLS Pomérols
MARCHE DE NOËL BEAUVIGNAC À POMEROLS
68 Avenue de Florensac Pomérols Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Le 6 décembre 2025 à la Cave Coopérative Les Costières de Pomerols venez partager avec nous l’ambiance festive de notre Marché de Noël !
Une journée familiale et conviviale proposée avec restauration sur place, dégustations, bar des vignerons, une gamme de vins typiques et rafraichissants couronnés par de nombreuses médailles, des promotions, bar à huitres, coquillages crus et cuits, des jeux pour enfants et un concert de musique délicieusement gipsy.
– 12h inauguration officielle
– 13h Concert Les guitares de Camargue Lastimelie Gipsy
68 Avenue de Florensac Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61
English :
On December 6, 2025 at the Cave Coopérative Les Costières de Pomerols, join us for a festive Christmas Market!
