Marché de Noël Salle alain cuny Beauvoir
Marché de Noël Salle alain cuny Beauvoir samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle alain cuny 9 rue d’Astériac Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Artisans, créateurs et produits locaux. Parade de Noël à 14h et show illuminé des majorettes Lady’s Stars à partir de 16h30. Restauration et buvette sur place. Atelier maquillage pour les enfants. Passage du Père Noël. .
Salle alain cuny 9 rue d’Astériac Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 77 58 16 72 festybeauvoir@gmail.com
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Beauvoir a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts