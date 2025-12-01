Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle alain cuny Beauvoir

Marché de Noël Salle alain cuny Beauvoir samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle alain cuny 9 rue d’Astériac Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :
2025-12-13

Artisans, créateurs et produits locaux. Parade de Noël à 14h et show illuminé des majorettes Lady’s Stars à partir de 16h30. Restauration et buvette sur place. Atelier maquillage pour les enfants. Passage du Père Noël.   .

Salle alain cuny 9 rue d’Astériac Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 77 58 16 72  festybeauvoir@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Beauvoir a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts