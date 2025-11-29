Marché de Noël Beaux
Marché de Noël Beaux samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Venez faire le plein d’idées cadeaux ! Artisanat et produits du terroir. Food Truck présent le dimanche.
Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 07 10 47 lesartsdebeaux@outlook.fr
English :
Come and stock up on gift ideas! Local crafts and products. Food truck on Sunday.
German :
Kommen Sie und füllen Sie Ihren Vorrat an Geschenkideen auf! Kunsthandwerk und Produkte aus der Region. Food Truck am Sonntag anwesend.
Italiano :
Venite a fare scorta di idee regalo! Artigianato e prodotti locali. Camioncino della domenica.
Espanol :
Ven y hazte con ideas para regalar Artesanía y productos locales. Camión de comida el domingo.
L’événement Marché de Noël Beaux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire