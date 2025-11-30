Marché de Noël Beauzac
Marché de Noël Beauzac dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Rue des Remparts Beauzac Haute-Loire
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Marché de noël de 10h à 18h. Artisanat et Terroir. Organisé par le comité des fêtes. Balade en calèche. Photo avec le Père Noël.
Rue des Remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
Christmas market from 10am to 6pm. Crafts and local produce. Organized by the Comité des fêtes. Horse-drawn carriage ride. Photo with Santa Claus.
German :
Weihnachtsmarkt von 10 bis 18 Uhr. Kunsthandwerk und regionale Produkte. Organisiert vom Festkomitee. Spaziergang mit der Pferdekutsche. Foto mit dem Weihnachtsmann.
Italiano :
Mercatino di Natale dalle 10.00 alle 18.00. Artigianato e prodotti locali. Organizzato dal comitato del festival. Giro in carrozza. Foto con Babbo Natale.
Espanol :
Mercado navideño de 10.00 a 18.00 horas. Artesanía y productos locales. Organizado por el comité de fiestas. Paseo en carroza. Foto con Papá Noel.
