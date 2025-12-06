Marché de Noël Epicerie Bégadan

Marché de Noël

Epicerie 7 Place Ferdinand Lartigue Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Bégadan accueille son marché de Noël, devant l’épicerie de la commune.

Vous y trouverez de nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes !

Sur réservation pour les exposants (emplacements gratuits).

Vous pourrez également participer au concours du pull de Noël le plus moche ! Une petite surprise attend le ou la gagnante ! .

Epicerie 7 Place Ferdinand Lartigue Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 60 02 joelle.wallet@yahoo.fr

