Marché de Noël Epicerie Bégadan
Marché de Noël Epicerie Bégadan samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Epicerie 7 Place Ferdinand Lartigue Bégadan Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Bégadan accueille son marché de Noël, devant l’épicerie de la commune.
Vous y trouverez de nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes !
Sur réservation pour les exposants (emplacements gratuits).
Vous pourrez également participer au concours du pull de Noël le plus moche ! Une petite surprise attend le ou la gagnante ! .
Epicerie 7 Place Ferdinand Lartigue Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 60 02 joelle.wallet@yahoo.fr
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Bégadan a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Médoc-Vignoble