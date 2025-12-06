Marché de Noël Bégrolles-en-Mauges
Marché de Noël Bégrolles-en-Mauges samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
15 rue de la Croix de Pierre Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Petit marché de Noël de créateurs au tiers-lieu la manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges .
15 rue de la Croix de Pierre Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 49 47 06 manufacture@made-by-bobine.fr
