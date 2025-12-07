Marché de Noël Salle Jean-Jacques Poëtte Behonne
Marché de Noël
Salle Jean-Jacques Poëtte 2 Grande Rue Behonne Meuse
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Marché de Noël.
Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par l’association Behonne Au Fil du Temps.
Entrée gratuite.Tout public
Salle Jean-Jacques Poëtte 2 Grande Rue Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 79 80 26 75 behonne.aufildutemps@gmail.com
English :
Christmas market.
Refreshments and snacks on site.
Organized by Behonne Au Fil du Temps.
Free admission.
German :
Markt in der Weihnachtszeit.
Getränke und kleine Speisen vor Ort.
Organisiert von der Vereinigung Behonne Au Fil du Temps.
Freier Eintritt.
Italiano :
Mercatino di Natale.
Rinfreschi e spuntini in loco.
Organizzato dall’associazione Behonne Au Fil du Temps.
Ingresso libero.
Espanol :
Mercado navideño.
Refrescos y tentempiés in situ.
Organizado por la asociación Behonne Au Fil du Temps.
Entrada gratuita.
L’événement Marché de Noël Behonne a été mis à jour le 2025-11-21 par OT SUD MEUSE