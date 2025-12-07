Marché de Noël Salle Jean-Jacques Poëtte Behonne

Marché de Noël Salle Jean-Jacques Poëtte Behonne dimanche 7 décembre 2025.

Salle Jean-Jacques Poëtte 2 Grande Rue Behonne Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël.
Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par l’association Behonne Au Fil du Temps.

Entrée gratuite.Tout public
Salle Jean-Jacques Poëtte 2 Grande Rue Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 79 80 26 75  behonne.aufildutemps@gmail.com

English :

Christmas market.
Refreshments and snacks on site.
Organized by Behonne Au Fil du Temps.

Free admission.

German :

Markt in der Weihnachtszeit.
Getränke und kleine Speisen vor Ort.
Organisiert von der Vereinigung Behonne Au Fil du Temps.

Freier Eintritt.

Italiano :

Mercatino di Natale.
Rinfreschi e spuntini in loco.
Organizzato dall’associazione Behonne Au Fil du Temps.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercado navideño.
Refrescos y tentempiés in situ.
Organizado por la asociación Behonne Au Fil du Temps.

Entrada gratuita.

L’événement Marché de Noël Behonne a été mis à jour le 2025-11-21 par OT SUD MEUSE