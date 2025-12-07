Marché de Noël Salle Jean-Jacques Poëtte Behonne

Marché de Noël

Salle Jean-Jacques Poëtte 2 Grande Rue Behonne Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël.

Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par l’association Behonne Au Fil du Temps.

Entrée gratuite.Tout public

Salle Jean-Jacques Poëtte 2 Grande Rue Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 79 80 26 75 behonne.aufildutemps@gmail.com

English :

Christmas market.

Refreshments and snacks on site.

Organized by Behonne Au Fil du Temps.

Free admission.

German :

Markt in der Weihnachtszeit.

Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Organisiert von der Vereinigung Behonne Au Fil du Temps.

Freier Eintritt.

Italiano :

Mercatino di Natale.

Rinfreschi e spuntini in loco.

Organizzato dall’associazione Behonne Au Fil du Temps.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercado navideño.

Refrescos y tentempiés in situ.

Organizado por la asociación Behonne Au Fil du Temps.

Entrada gratuita.

