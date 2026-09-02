Marché de Noël Salle Jean-Jacques Poëtte Behonne

Informations pratiques

Behonne

Marché de Noël

Salle Jean-Jacques Poëtte 2 Grande Rue Behonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Marché de Noël organisé par l’association Behonne au fil du temps .

De nombreux exposants viendront proposer leurs créations.

Buvette et petite restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle Jean-Jacques Poëtte 2 Grande Rue Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 10 49 20 44 behonne.aufildutemps@gmail.com

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English :

Christmas Market organized by the Behonne au fil du temps association.

Many vendors will be there to showcase their creations.

Refreshments and light snacks available on site.

Free admission.

L’événement Marché de Noël Behonne a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE