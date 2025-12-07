MARCHE DE NOEL Place Antoine de Saint-Exupéry Belberaud

MARCHE DE NOEL

Place Antoine de Saint-Exupéry CENTRE CULTUREL BELBERAUD Belberaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-07 10:00:00

2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Centre Culturel de Belberaud se transforme en un lieu féérique pour son incontournable Marché de Noël.

Venez dénicher des cadeaux originaux auprès d’artisans et créateurs locaux. Flânez entre les stands et laissez-vous tenter par les délicieuses saveurs proposées par nos métiers de bouche vins, bières, chocolats, pâtisseries… De quoi garnir votre table de fête et faire plaisir à vos proches !

Pour une pause gourmande, une restauration et une buvette seront disponibles sur place toute la journée.

Bien entendu, la magie sera également au rendez-vous pour les enfants

Entre deux cadeaux, le Père Noël fera une apparition à 11h. L’occasion de distribuer quelques friandises aux enfants présents !

Un manège gratuit sera également disponible toute la journée pour divertir les enfants.

Enfin, profitez-en pour faire une bonne action au profit de l’école et des enfants de Belberaud. Un stand spécial proposera la vente de jeux, jouets et livres d’occasion, en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves de Belberaud.

Nous vous attendons nombreux ! .

