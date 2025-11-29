Marché de Noël Gymnase et airial de la Mairie Belin-Béliet
Marché de Noël Gymnase et airial de la Mairie Belin-Béliet samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase et airial de la Mairie 29 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
VILLE DE BELIN BELIET
Laissez-vous emporter par l’esprit des fêtes au Marché de Noël ! Venez découvrir les créations uniques d’exposants professionnels objets artisanaux, gourmandises, et idées cadeaux originales vous y attendent pour illuminer vos préparatifs de fin d’année.
Profitez en pour dénicher des créations locales, des décorations de saison, ou encore des produits d’exception à offrir ou savourer. Une belle occasion de préparer vos fêtes tout en soutenant le savoir-faire de nos artisans et commerçants.
En fin de journée, à 22h, profitez d’un moment enchanteur avec le spectacle. .
Gymnase et airial de la Mairie 29 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 00 06
