Marché de Noël Gymnase et airial de la Mairie Belin-Béliet

Marché de Noël

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Laissez-vous emporter par l’esprit des fêtes au Marché de Noël ! Venez découvrir les créations uniques d’exposants professionnels objets artisanaux, gourmandises, et idées cadeaux originales vous y attendent pour illuminer vos préparatifs de fin d’année.

Profitez en pour dénicher des créations locales, des décorations de saison, ou encore des produits d’exception à offrir ou savourer. Une belle occasion de préparer vos fêtes tout en soutenant le savoir-faire de nos artisans et commerçants.

En fin de journée, à 22h, profitez d’un moment enchanteur avec le spectacle. .

