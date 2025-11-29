Marché de Noël Bellecroix KAIROS Centre socio-culturel de Bellecroix Metz

Marché de Noël Bellecroix

KAIROS Centre socio-culturel de Bellecroix 13 rue de Toulouse Metz Moselle

À la suite du succès rencontré lors de la première édition en 2024, le Centre Social Kairos organise la 2ème édition du Marché de Noël de Metz-Bellecroix.

Cet événement mettra à l’honneur des stands de produits artisanaux et de créations confectionnées par les adhérents du centre social. Une petite restauration sera également proposée sur place (thé, café, crêpes, gaufres).

L’ensemble des bénéfices collectés contribuera au financement des voyages jeunesse et familles prévus pour 2026.Tout public

English :

Following the success of the first edition in 2024, the Centre Social Kairos is organizing the 2nd edition of the Metz-Bellecroix Christmas Market.

The event will feature stalls selling craft products and creations made by members of the social center. A small catering service will also be available (tea, coffee, crêpes, waffles).

All proceeds will help finance the youth and family trips planned for 2026.

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe im Jahr 2024 organisiert das Sozialzentrum Kairos die 2. Ausgabe des Weihnachtsmarkts in Metz-Bellecroix.

Bei dieser Veranstaltung werden Stände mit handwerklichen Produkten und Kreationen, die von den Mitgliedern des Sozialzentrums hergestellt wurden, im Mittelpunkt stehen. Außerdem wird vor Ort ein kleiner Imbiss angeboten (Tee, Kaffee, Crêpes, Waffeln).

Alle gesammelten Gewinne werden zur Finanzierung der für 2026 geplanten Jugend- und Familienreisen beitragen.

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione del 2024, il Centre Social Kairos organizza la seconda edizione del Mercatino di Natale di Metz-Bellecroix.

L’evento sarà caratterizzato da bancarelle di prodotti artigianali e creazioni realizzate dai membri del centro sociale. Ci sarà anche uno snack bar (tè, caffè, crêpes, waffles).

L’intero ricavato servirà a finanziare i viaggi per giovani e famiglie previsti per il 2026.

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición en 2024, el Centro Social Kairos organiza la 2ª edición del Mercado de Navidad de Metz-Bellecroix.

El evento contará con puestos de venta de productos artesanales y creaciones realizadas por los miembros del centro social. También habrá una cafetería (té, café, crepes, gofres).

Todo lo recaudado se destinará a financiar los viajes de jóvenes y familias previstos para 2026.

