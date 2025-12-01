Marché de Noël Salle des fêtes Bellefontaine

Marché de Noël

Salle des fêtes Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

La Comité d’animation de Bellefontaine vous convie à son marché de Noël !

Nombreux stands d’artisans locaux (poterie, bien-être, bijoux, décorations, photographie…)

Balades en calèche (2€) et tickets surprises (2€)

14h atelier créatif (offert par le comité)

16h arrivée du Père Noël

Buvette sur place, crêpes, hot dog et fondue .

