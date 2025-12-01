Marché de Noël Salle des fêtes Bellefontaine
Marché de Noël Salle des fêtes Bellefontaine dimanche 14 décembre 2025.
Salle des fêtes Route des Fontaines Bellefontaine Jura
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
La Comité d’animation de Bellefontaine vous convie à son marché de Noël !
Nombreux stands d’artisans locaux (poterie, bien-être, bijoux, décorations, photographie…)
Balades en calèche (2€) et tickets surprises (2€)
14h atelier créatif (offert par le comité)
16h arrivée du Père Noël
Buvette sur place, crêpes, hot dog et fondue .
