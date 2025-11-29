Marché de Noël

Place Marcadieu Bellocq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Ce marché réunira exposants locaux, artisans, producteurs et animations pour petits et grands. Ce rendez-vous marquera le lancement des festivités de fin d’année dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Et bien sûr la visite du père Noël ! .

Place Marcadieu Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 47 65 54 ape.bellocq@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Bellocq a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Coeur de Béarn