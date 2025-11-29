Marché de Noël Bellocq
Marché de Noël Bellocq samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Place Marcadieu Bellocq Pyrénées-Atlantiques
Ce marché réunira exposants locaux, artisans, producteurs et animations pour petits et grands. Ce rendez-vous marquera le lancement des festivités de fin d’année dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Et bien sûr la visite du père Noël ! .
Place Marcadieu Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 47 65 54 ape.bellocq@gmail.com
