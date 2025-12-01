MARCHÉ DE NOËL

avenue Charles de Gaulle Belpech Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La magie de Noël ! Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands, l’ambiance est réconfortante et met tout le monde de bonne humeur !

Pour préparer vos cadeaux et passer un bon moment en famille ou entre amis, un marché de Noël est organisé le samedi 13 décembre à Belpech, en même temps que la célèbre Foire au gras qui anime le village.

Les associations, créateurs, artisans, producteurs et commerçants locaux vous attendent nombreux pour cet événement festif, gourmand et convivial.

A 17h, les Tapedurs et les Jeunes Agriculteurs défileront sur leurs tracteurs illuminés pour l’occasion !

Entrée libre.

.

avenue Charles de Gaulle Belpech 11420 Aude Occitanie +33 4 68 60 60 15 associations@belpech.fr

English :

The magic of Christmas! This time of year is a dream come true for young and old alike, with a comforting atmosphere that puts everyone in a good mood!

To help you prepare your presents and have a great time with family and friends, a Christmas market will be held on Saturday December 13 in Belpech, at the same time as the famous Foire au gras, which brings the village to life.

Local associations, creators, craftsmen, producers and merchants await you for this festive, gourmet and convivial event.

At 5 p.m., the Tapedurs and the Young Farmers will be parading around on their tractors, illuminated for the occasion!

Free admission.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Belpech a été mis à jour le 2025-11-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Au Coeur des Collines Cathares