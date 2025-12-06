MARCHÉ DE NOËL Belvèze-du-Razès

MARCHÉ DE NOËL

Venez partager la magie de Noël !

Notre Marché de Noël vous attend avec ses stands gourmands (productions locales de qualité), ses créations artisanales (l’opportunité de trouver des cadeaux de Noël originaux) et son ambiance festive (nombreuses animations pour tous les âges).

Restauration sur place soupe, raclette, crêpes …

Buvette Vin chaud Chocolat chaud.

Entrée libre Venez nombreux !

Belvèze-du-Razès 11240 Aude Occitanie +33 4 68 69 14 08 mjc-du-razes@orange.fr

English :

Come and share the magic of Christmas!

Our Christmas Market awaits you with its gourmet stalls (quality local produce), handcrafted creations (an opportunity to find original Christmas gifts) and festive atmosphere (lots of entertainment for all ages).

On-site catering: soup, raclette, crêpes…

Refreshment bar ? Mulled wine Hot chocolate.

Free admission ? Come one, come all!

German :

Lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht verzaubern!

Unser Weihnachtsmarkt erwartet Sie mit seinen Schlemmerständen (lokale Qualitätsproduktion), seinen handwerklichen Kreationen (die Gelegenheit, originelle Weihnachtsgeschenke zu finden) und seiner festlichen Atmosphäre (zahlreiche Animationen für alle Altersgruppen).

Verpflegung vor Ort: Suppe, Raclette, Crêpes …

Getränkestand ? Glühwein heiße Schokolade.

Freier Eintritt ? Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a condividere la magia del Natale!

Il nostro Mercatino di Natale vi aspetta con i suoi stand gastronomici (prodotti locali di qualità), le sue creazioni artigianali (un’occasione per trovare regali di Natale originali) e la sua atmosfera festosa (tanti intrattenimenti per tutte le età).

Ristorazione in loco: zuppa, raclette, crêpes, ecc.

Bar per il rinfresco? Vin brulé Cioccolata calda.

Ingresso libero? Venite tutti!

Espanol :

¡Venga a compartir la magia de la Navidad!

Nuestro Mercado de Navidad le espera con sus puestos de alimentación (productos locales de calidad), sus creaciones artesanales (una oportunidad para encontrar regalos de Navidad originales) y su ambiente festivo (muchas animaciones para todas las edades).

Restauración in situ: sopa, raclette, crêpes, etc.

Bar de bebidas Vino caliente Chocolate caliente.

Entrada gratuita ? Vengan todos

