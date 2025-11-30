Marché de Noël Salle Jean Madaune Bénéjacq

Marché de Noël

Salle Jean Madaune 3 Impasse Camors Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Artisans et producteurs locaux seront présents, ainsi qu’une buvette et de la restauration pour profiter du marché de Noël tout au long de la journée. Vous pourrez également faire des tours en calèche de 10h à 12h et des photos avec le Père Noël de 14h30 à 17h. .

Salle Jean Madaune 3 Impasse Camors Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 26 72

