marché de Noël

Rue du Grand Clos Bénouville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La commune de Bénouville organise pour la cinquième année consécutive son Marché de Noel. La dernière édition a regroupé près d’une vingtaine d’exposants et de nombreuses animations associatives.

La commune de Bénouville organise pour la cinquième année consécutive son Marché de Noel. La dernière édition a regroupé près d’une vingtaine d’exposants et de nombreuses animations associatives. .

Rue du Grand Clos Bénouville 14970 Calvados Normandie +33 2 31 44 62 01

English : marché de Noël

For the fifth year running, the commune of Bénouville is organizing its Christmas Market. The last edition brought together some twenty exhibitors and a host of events organized by associations.

German : marché de Noël

Die Gemeinde Bénouville organisiert bereits im fünften Jahr in Folge ihren Weihnachtsmarkt. Beim letzten Mal waren fast zwanzig Aussteller und zahlreiche Vereine vertreten.

Italiano :

Bénouville organizza per il quinto anno consecutivo il suo mercatino di Natale. L’ultima edizione ha riunito quasi venti espositori e una serie di eventi comunitari.

Espanol :

Bénouville organiza por quinto año consecutivo su Mercado de Navidad. La última edición reunió a casi una veintena de expositores y un sinfín de actos comunitarios.

L’événement marché de Noël Bénouville a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Caen la Mer