marché de Noël Bénouville
marché de Noël Bénouville samedi 6 décembre 2025.
marché de Noël
Rue du Grand Clos Bénouville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
La commune de Bénouville organise pour la cinquième année consécutive son Marché de Noel. La dernière édition a regroupé près d’une vingtaine d’exposants et de nombreuses animations associatives.
Rue du Grand Clos Bénouville 14970 Calvados Normandie +33 2 31 44 62 01
English : marché de Noël
For the fifth year running, the commune of Bénouville is organizing its Christmas Market. The last edition brought together some twenty exhibitors and a host of events organized by associations.
German : marché de Noël
Die Gemeinde Bénouville organisiert bereits im fünften Jahr in Folge ihren Weihnachtsmarkt. Beim letzten Mal waren fast zwanzig Aussteller und zahlreiche Vereine vertreten.
Italiano :
Bénouville organizza per il quinto anno consecutivo il suo mercatino di Natale. L’ultima edizione ha riunito quasi venti espositori e una serie di eventi comunitari.
Espanol :
Bénouville organiza por quinto año consecutivo su Mercado de Navidad. La última edición reunió a casi una veintena de expositores y un sinfín de actos comunitarios.
