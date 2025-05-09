Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Berck

Marché de Noël Berck samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13

Marché de Noël au Kursaal de 10h à 18h
Animations, stands cadeaux, artisanat, déco, petite restauration (exposants professionnels et associations berckoises)
Entrée gratuite   .

Avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14  belco@berck-sur-mer.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Berck a été mis à jour le 2024-12-26 par Adrien Duflos