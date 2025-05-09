Marché de Noël Berck

Marché de Noël

Avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck Pas-de-Calais

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Marché de Noël au Kursaal de 10h à 18h

Animations, stands cadeaux, artisanat, déco, petite restauration (exposants professionnels et associations berckoises)

Entrée gratuite .

Avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

