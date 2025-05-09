Marché de Noël Berck
Marché de Noël Berck samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : samedi 13 décembre 2025
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël au Kursaal de 10h à 18h
Animations, stands cadeaux, artisanat, déco, petite restauration (exposants professionnels et associations berckoises)
Entrée gratuite .
Avenue du Général de Gaulle Kursaal Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
