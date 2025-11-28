Marché de Noël Bergheim

Marché de Noël

Mêlant tradition et créativité, vous serez enchanté par l’ambiance chaleureuse et authentique du marché de noël au cœur de la cité fortifiée.

Le charme du village de Bergheim réside dans son joli décor ordonnancé autour de son enceinte médiévale, ses ruelles tortueuses et ses maisons anciennes (maisons de vignerons du 15e au 17e siècle) …. Mêlant tradition et créativité, le marché de Noël de Bergheim vous enchantera par son ambiance chaleureuse et authentique au cœur de la cité fortifiée. C’est dans un décor de fête, entre maisons, fenêtres, et fontaines décorées que Bergheim se pare de mille feux et vous invite à découvrir son marché de Noël. Présence du Père Noël avec son traineau, possibilité de faire des photos (gratuit)

Malgré le contexte de restriction énergétique, les illuminations seront maintenues du 1er dimanche de l'Avent jusqu'à mi-janvier mais restreintes en intra et extra-muros.

place du Dr Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 49 80 11 francois.lionel@wanadoo.fr

English :

Mixing tradition and creativity, you will be enchanted by the warm and authentic atmosphere of the Christmas market in the heart of the fortified city.

German :

Mit einer Mischung aus Tradition und Kreativität werden Sie von der herzlichen und authentischen Atmosphäre des Weihnachtsmarktes im Herzen der Festungsstadt verzaubert.

Italiano :

Combinando tradizione e creatività, rimarrete incantati dall’atmosfera calda e autentica del mercatino di Natale nel cuore della città murata.

Espanol :

Combinando tradición y creatividad, le encantará el ambiente cálido y auténtico del mercado navideño en el corazón de la ciudad amurallada.

