Marché de Noël Bergholtz

Marché de Noël

Place de la fontaine Bergholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Plus de 15 artistes exposent en salle (peinture, céramique, broderie, contes, ateliers…), tandis qu’en extérieur, artisanat local et gourmandises vous attendent. Balade aux flambeaux et conte dans le vignoble pour les enfants (départ le samedi à 17h30)

Nous aurons plus de 15 artistes locaux dans notre salle polyvalente (peintres, céramistes, brodeuse, écrivain, sculpteur, graveurs sur bois, bougies, atelier écriture de la lettre au Père Noel, lecture de contes, vente de couronnes de l’Avent au bénéfice de la coopérative scolaire) En extérieur, nous proposerons de l’artisanat local (vannerie, savons bio, sirops et tisanes, miel, terrines de gibier, cookies originaux, les traditionnels vins chauds rouge et blanc de la bière de Noël. Une balade aux flambeaux sera proposée aux enfants avec en prime un conte dans le vignoble, départ le samedi à 17h30.

Les associations mettront les petits plats dans les grands pour vous régaler!

Nous vous attendons dans une ambiance féerique et chaleureuse. .

Place de la fontaine Bergholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 06

English :

Over 15 artists will be exhibiting indoors (painting, ceramics, embroidery, storytelling, workshops…), while outside, local crafts and delicacies await you. Torch-lit walk and storytelling in the vineyard for children (departure on Saturday at 5:30 p.m.)

German :

Mehr als 15 Künstler stellen im Saal aus (Malerei, Keramik, Stickerei, Märchen, Workshops…), während im Freien lokales Kunsthandwerk und Leckereien auf Sie warten. Fackelwanderung und Märchen im Weinberg für Kinder (Start am Samstag um 17.30 Uhr)

Italiano :

Più di 15 artisti esporranno all’interno (pittura, ceramica, ricamo, narrazione, laboratori, ecc.), mentre all’esterno vi aspettano artigianato e prelibatezze locali. Passeggiata con fiaccole e narrazione nei vigneti per i bambini (partenza sabato alle 17.30)

Espanol :

Más de 15 artistas expondrán en el interior (pintura, cerámica, bordados, cuentacuentos, talleres, etc.), mientras que en el exterior le esperan la artesanía y los manjares locales. Paseo con antorchas y cuentacuentos en el viñedo para niños (salida el sábado a las 17.30 h)

L’événement Marché de Noël Bergholtz a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller