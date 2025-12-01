Marché de Noël Rue du Général Leclerc Bernières-sur-Mer

Marché de Noël

Rue du Général Leclerc 51 Rue Herve Leguillon, 14990, Bernières-sur-Mer, Calvados, Normandie Bernières-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Vous cherchez de petits présents à offrir à vos proches (bijoux, étoles, céramiques, illustrations, objets en bois, poterie, miels …), tout en dégustant une boisson chaude (vin et chocolat chauds) et autres gourmandises (bretzels, spécialités italiennes, marrons chauds) ?

Vous mettre dans l’ambiance de Noël avec un concert de gospel (à 16h30) et vous émerveiller sur un son et lumières projeté sur l’église (à 18h30) ?

Alors on a ce qu’il vous faut !!

Venez déambuler au marché de Noël de Bernières-sur-Mer, .

English :

Are you looking for small gifts to offer your loved ones (jewelry, stoles, ceramics, illustrations, wooden objects, pottery, honeys…), while enjoying a hot drink (mulled wine and chocolate) and other delicacies (pretzels, Italian specialties, hot chestnuts)?

