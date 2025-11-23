Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle polyvalente Bert

Marché de Noël Salle polyvalente Bert dimanche 23 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle polyvalente Rue de la Gare Bert Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Organisée par le Comité des fêtes.
  .

Salle polyvalente Rue de la Gare Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92 

English : Christmas market

By Comité des fêtes.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas.

L’événement Marché de Noël Bert a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse