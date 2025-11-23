Marché de Noël Salle polyvalente Bert
Marché de Noël Salle polyvalente Bert dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Rue de la Gare Bert Allier
Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Organisée par le Comité des fêtes.
Salle polyvalente Rue de la Gare Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92
English : Christmas market
By Comité des fêtes.
German :
Organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
Organizzato dal Comité des fêtes.
Espanol :
Organizado por el Comité de Fiestas.
L’événement Marché de Noël Bert a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse