Marché de Noël Salle polyvalente Bert

Marché de Noël

Salle polyvalente Rue de la Gare Bert Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Organisée par le Comité des fêtes.

Salle polyvalente Rue de la Gare Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92

English : Christmas market

By Comité des fêtes.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas.

L’événement Marché de Noël Bert a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse