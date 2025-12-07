Marché de Noël Bertoncourt
Marché de Noël Bertoncourt dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Bertoncourt Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Emplacement tables fournies
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Buvette, petite restauration, vente de sapins, présence de Père Noël Brocante (en rapport avec Noël)
.
Bertoncourt 08300 Ardennes Grand Est +33 6 33 44 85 65 noemie.gorak@hotmail.fr
English :
Refreshments, snacks, sale of Christmas trees, Santa Claus present Flea market (Christmas-related)
German :
Getränke, kleine Speisen, Verkauf von Weihnachtsbäumen, Anwesenheit des Weihnachtsmanns Trödelmarkt (mit Bezug auf Weihnachten)
Italiano :
Rinfreschi, spuntini, vendita di alberi di Natale, regalo di Babbo Natale Mercatino delle pulci (legato al Natale)
Espanol :
Refrescos, aperitivos, venta de árboles de Navidad, regalo de Papá Noel Mercadillo (relacionado con la Navidad)
