Marché de Noël

Bertoncourt Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Emplacement tables fournies

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Buvette, petite restauration, vente de sapins, présence de Père Noël Brocante (en rapport avec Noël)

.

Bertoncourt 08300 Ardennes Grand Est +33 6 33 44 85 65 noemie.gorak@hotmail.fr

English :

Refreshments, snacks, sale of Christmas trees, Santa Claus present Flea market (Christmas-related)

German :

Getränke, kleine Speisen, Verkauf von Weihnachtsbäumen, Anwesenheit des Weihnachtsmanns Trödelmarkt (mit Bezug auf Weihnachten)

Italiano :

Rinfreschi, spuntini, vendita di alberi di Natale, regalo di Babbo Natale Mercatino delle pulci (legato al Natale)

Espanol :

Refrescos, aperitivos, venta de árboles de Navidad, regalo de Papá Noel Mercadillo (relacionado con la Navidad)

L’événement Marché de Noël Bertoncourt a été mis à jour le 2025-10-28 par Ardennes Tourisme