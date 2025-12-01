Marché de Noël École Bernard Miclo Bertrichamps

Marché de Noël

École Bernard Miclo 85 Rue du Général Leclerc Bertrichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez passer un moment convivial et festif au marché de Noël de Bertrichamps! Vous pourrez retrouver en vente des créations et décorations réalisées par les élèves. Restauration et buvette sur place: tartes flambées, gaufres, crêpes, vin chaud.

Informations auprès de la mairie au 03 83 75 14 10Tout public

0 .

École Bernard Miclo 85 Rue du Général Leclerc Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 14 10

English :

Come and spend a convivial and festive time at the Bertrichamps Christmas market! You’ll be able to buy creations and decorations made by our schoolchildren. Catering and refreshments on site: tarts flambées, waffles, crêpes, mulled wine.

Information from the town hall: 03 83 75 14 10

German :

Verbringen Sie einen gemütlichen und festlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Bertrichamps! Sie können die von den Schülern hergestellten Kreationen und Dekorationen kaufen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Flammkuchen, Waffeln, Crêpes, Glühwein.

Informationen bei der Gemeindeverwaltung unter 03 83 75 14 10

Italiano :

Venite a godervi il festoso mercatino di Natale a Bertrichamps! Potrete acquistare creazioni e decorazioni realizzate dagli alunni delle scuole. Catering e rinfreschi in loco: crostate flambées, waffles, crêpes, vin brulé.

Informazioni presso il municipio al numero 03 83 75 14 10

Espanol :

¡Ven a disfrutar del festivo mercado navideño de Bertrichamps! Podrá comprar creaciones y adornos realizados por los escolares. Restauración y refrescos in situ: tartas flambeadas, gofres, crepes, vino caliente.

Información en el ayuntamiento: 03 83 75 14 10

