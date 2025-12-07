Marché de Noël Bésayes

Marché de Noël

salle des Sources Bésayes Drôme

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Au Marché de Noël de Besayes, en plus des nombreux artisans et commerçants, il sera possible de rencontre le Père Noël, spécialement venu pour profiter lui aussi de ce moment agréable.

salle des Sources Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 01 18 89 generationsbesayes@gmail.com

English :

At the Besayes Christmas Market, in addition to the many craftsmen and shopkeepers, you’ll be able to meet Santa Claus, who’s come especially to enjoy this special moment too.

German :

Auf dem Weihnachtsmarkt in Besayes kann man neben den vielen Handwerkern und Händlern auch den Weihnachtsmann treffen, der extra angereist ist, um ebenfalls diesen schönen Moment zu genießen.

Italiano :

Al mercatino di Natale di Besayes, oltre ai numerosi artigiani e commercianti, potrete incontrare Babbo Natale, venuto appositamente per godersi questo momento speciale.

Espanol :

En el Mercado de Navidad de Besayes, además de los numerosos artesanos y comerciantes, podrás conocer a Papá Noel, que ha venido especialmente para disfrutar también de este momento tan especial.

