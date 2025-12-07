Marché de Noël Bésayes
Marché de Noël Bésayes dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
salle des Sources Bésayes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Au Marché de Noël de Besayes, en plus des nombreux artisans et commerçants, il sera possible de rencontre le Père Noël, spécialement venu pour profiter lui aussi de ce moment agréable.
.
salle des Sources Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 01 18 89 generationsbesayes@gmail.com
English :
At the Besayes Christmas Market, in addition to the many craftsmen and shopkeepers, you’ll be able to meet Santa Claus, who’s come especially to enjoy this special moment too.
German :
Auf dem Weihnachtsmarkt in Besayes kann man neben den vielen Handwerkern und Händlern auch den Weihnachtsmann treffen, der extra angereist ist, um ebenfalls diesen schönen Moment zu genießen.
Italiano :
Al mercatino di Natale di Besayes, oltre ai numerosi artigiani e commercianti, potrete incontrare Babbo Natale, venuto appositamente per godersi questo momento speciale.
Espanol :
En el Mercado de Navidad de Besayes, además de los numerosos artesanos y comerciantes, podrás conocer a Papá Noel, que ha venido especialmente para disfrutar también de este momento tan especial.
L’événement Marché de Noël Bésayes a été mis à jour le 2025-10-25 par Valence Romans Tourisme