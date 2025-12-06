Marché de Noël rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier

Marché de Noël

Salle polyvalente Bessay-sur-Allier

Début : 2025-12-06 17:00:00

Plongez dans la magie de Noël ! Chalets illuminés, visite du Père Noël, animations pour petits et grands, artisanat et gourmandises vous attendent dans une ambiance chaleureuse et féerique.

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 00 49 mairie@bessay03.fr

English :

Dive into the magic of Christmas! Illuminated chalets, a visit from Santa Claus, entertainment for young and old, crafts and delicacies await you in a warm and magical atmosphere.

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber der Weihnacht! Beleuchtete Hütten, der Besuch des Weihnachtsmanns, Animationen für Groß und Klein, Kunsthandwerk und Leckereien erwarten Sie in einer warmen und märchenhaften Atmosphäre.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale! Chalet illuminati, visita di Babbo Natale, animazione per grandi e piccini, artigianato e prelibatezze vi aspettano in un’atmosfera calda e magica.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad Chalets iluminados, la visita de Papá Noel, animaciones para grandes y pequeños, artesanía y delicias le esperan en un ambiente cálido y mágico.

