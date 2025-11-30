Marché de Noël fort de bessoncourt Bessoncourt

Marché de Noël

fort de bessoncourt Rue du Fort de Senarmont Bessoncourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’association du Fort de Bessoncourt organise un marché de Noël. De nombreux exposants seront répartis dans les différentes salles du fort. Le Saint Nicolas viendra de 11h à 12h et de 15h à 16h avec des papillottes à donner aux enfants. Y aura également une tombola avec de nombreux lots a gagné. .

fort de bessoncourt Rue du Fort de Senarmont Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 76 68 20 assoc.fort.bessoncourt@gmail.com

