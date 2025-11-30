Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël fort de bessoncourt Bessoncourt

Marché de Noël fort de bessoncourt Bessoncourt dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

fort de bessoncourt Rue du Fort de Senarmont Bessoncourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :
2025-11-30

L’association du Fort de Bessoncourt organise un marché de Noël. De nombreux exposants seront répartis dans les différentes salles du fort. Le Saint Nicolas viendra de 11h à 12h et de 15h à 16h avec des papillottes à donner aux enfants. Y aura également une tombola avec de nombreux lots a gagné.   .

fort de bessoncourt Rue du Fort de Senarmont Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 76 68 20  assoc.fort.bessoncourt@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Bessoncourt a été mis à jour le 2025-11-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)