Marché de Noël Beyren-lès-Sierck

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle

Gratuit

Samedi 2025-11-22 14:00:00

2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

La saison des Marchés de Noël commence avec l’association de Fil en aiguilles.

Découvrez les créations artisanales et profitez de l’ambiance festive. Vous dénicherez peut-être vos premières pépites de Noël.

Un petit goûter sera offert.Tout public

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 commune.beyren@wanadoo.fr

English :

The Christmas Market season begins with the association de Fil en aiguilles.

Discover our handcrafted creations and enjoy the festive atmosphere. Maybe you’ll find your first Christmas nuggets.

A light snack will be provided.

German :

Die Weihnachtsmarktsaison beginnt mit dem Verein de Fil en aiguilles.

Entdecken Sie die handwerklichen Kreationen und genießen Sie die festliche Atmosphäre. Vielleicht entdecken Sie Ihre ersten Weihnachtsnuggets.

Ein kleiner Imbiss wird angeboten.

Italiano :

Inizia la stagione dei mercatini di Natale con l’associazione Fil en aiguilles.

Scoprite le nostre creazioni artigianali e godetevi l’atmosfera di festa. Potreste anche trovare le vostre prime pepite natalizie.

Verrà offerto un piccolo spuntino.

Espanol :

Comienza la temporada de mercadillos navideños con la asociación Fil en aiguilles.

Descubra nuestras creaciones artesanales y disfrute del ambiente festivo. Puede que incluso encuentre sus primeras pepitas de Navidad.

Se ofrecerá un pequeño refrigerio.

