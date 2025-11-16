MARCHÉ DE NOËL Béziers

MARCHÉ DE NOËL

21 Avenue de la Font Neuve Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Marché de Noël de l’Œuvre de Jeunesse de la Font-Neuve 40 exposants, ateliers enfants, balades à poney, spectacle à 16h, concert à 17h30 et visite du Père Noël.

Retrouvez près de 40 producteurs, artisans et créateurs lors du marché de Noël de l’Œuvre de Jeunesse de la Font-Neuve.

Au programme de la journée

Ateliers pour enfants maquillage, concours de dessins, créations variées et balades à poney.

16h spectacle des enfants

17h30 concert de Noël Plaisir de Chœur suivi de la visite du Père Noël.

Restauration et buvette disponibles tout au long de la journée. .

21 Avenue de la Font Neuve Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 39 90 oeuvrefontneuve@gmail.com

English :

Christmas market at the Font-Neuve youth center: 40 exhibitors, children’s workshops, pony rides, show at 4pm, concert at 5:30pm and a visit from Santa Claus.

German :

Weihnachtsmarkt des Jugendwerks Font-Neuve: 40 Aussteller, Kinderworkshops, Ponyreiten, Show um 16 Uhr, Konzert um 17.30 Uhr und Besuch des Weihnachtsmanns.

Italiano :

Mercatino di Natale al centro giovanile di Font-Neuve: 40 espositori, laboratori per bambini, passeggiate su pony, spettacolo alle 16.00, concerto alle 17.30 e visita di Babbo Natale.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la asociación juvenil de Font-Neuve: 40 expositores, talleres infantiles, paseos en poni, espectáculo a las 16 h, concierto a las 17.30 h y visita de Papá Noel.

