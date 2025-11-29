Marché de Noël Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi

Marché de Noël

Salle Robert Jorelle Rue de la Pommeraie Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

L’esprit des fêtes s’installe à Bézu-Saint-Éloi, venez flâner parmi les chalets féeriques du marché de Noël. Retrouvez un marché d’artisans locaux, de créations originales et de spécialités gourmandes dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au programme tombola, tartiflette le samedi soir 12 €/personne et activités pour enfants.

Un lieu parfait pour trouver des cadeaux uniques, savourer des délices de saison et profiter de moments inoubliables en famille ou entre amis.

Buvette et restauration sur place. .

Salle Robert Jorelle Rue de la Pommeraie Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 74 32 39 07 jubertsylvie27@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-11-05 par Vexin Normand Tourisme