Marché de Noël Salle des fêtes Bidache

Marché de Noël Salle des fêtes Bidache samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Toute la journée de nombreux stands vous attendront artisanat, créations, pâtisseries et produits locaux, présence du père noël, manèges, atelier maquillage, jeux, devinettes pour ouvrir les cases du calendrier de l’Avent.

Egalement du vin chaud, crêpes, marrons, barbe à papa, seront servis à la buvette. .

Salle des fêtes Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 00 10 secretariat.bidache@orange.fr

