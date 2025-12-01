Marché de Noël Bienvenue à la ferme Auberge de la Touche Ombrée d’Anjou
Auberge de la Touche 801 La Touche Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
La ferme-auberge La Touche fait son Marché de Noël
Marché de Noël de producteurs locaux avec présentation et dégustation de nos produits. Faites le plein de produits et recettes pour vos repas de Noël !
PRODUCTION DE VOLAILLES .
Auberge de la Touche 801 La Touche Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 22 45
