Marché de Noël Bienvenue à la ferme Auberge de la Touche Ombrée d’Anjou

Marché de Noël Bienvenue à la ferme

Auberge de la Touche 801 La Touche Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

La ferme-auberge La Touche fait son Marché de Noël

Marché de Noël de producteurs locaux avec présentation et dégustation de nos produits. Faites le plein de produits et recettes pour vos repas de Noël !

PRODUCTION DE VOLAILLES .

Auberge de la Touche 801 La Touche Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 22 45

English :

La Touche farmhouse hosts its Christmas Market

German :

Der Bauernhof-Gasthof La Touche macht seinen Weihnachtsmarkt

Italiano :

La locanda dell’agriturismo La Touche organizza il suo mercatino di Natale

Espanol :

La posada rural La Touche celebra su mercado navideño

