Marché de Noël Bignan

La Mairie, le Comité des Fêtes et l’Amicale Moto Bignanaise sont enchantés de vous convier à l’édition 2025 du Marché de Noël de Bignan, promettant une journée festive et chaleureuse pour toute la famille de 10 h à 20 h.

En raison des travaux d’aménagement en cours dans le bourg, l’événement prendra cette année ses quartiers d’hiver sur un site temporaire. Le marché se tiendra exceptionnellement sur le parking et aux abords de la Salle des Sports de Bignan.

Toute l’équipe se mobilise pour recréer l’ambiance magique et conviviale habituelle sur ce nouveau site. Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension face à ce changement. De nombreuses animations et spectacles sont au rendez-vous pour rythmer votre journée au Marché de Noël, pour petits et grands.

Soyez assurés que le Marché de Noël retrouvera son emplacement traditionnel au cœur du bourg dès l’édition 2026. .

