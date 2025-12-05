Marché de Noël rue de la Porte de Billy Billy-sur-Oisy

Marché de Noël

2025-12-05 19:00:00 - 23:00:00

Marché de Noël à Billy-sur-Oisy Marché de producteurs et d’artisanat, vente de sapins, restauration su place, venue du Père Noël, feu d’artifice .

rue de la Porte de Billy Village Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04 mairie@billy-sur-oisy58.fr

