Marché de Noël rue de la Porte de Billy Billy-sur-Oisy

rue de la Porte de Billy Village Billy-sur-Oisy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Marché de Noël à Billy-sur-Oisy Marché de producteurs et d’artisanat, vente de sapins, restauration su place, venue du Père Noël, feu d’artifice .
rue de la Porte de Billy Village Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04 mairie@billy-sur-oisy58.fr
