Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël rue de la Porte de Billy Billy-sur-Oisy

Marché de Noël rue de la Porte de Billy Billy-sur-Oisy vendredi 5 décembre 2025.

Marché de Noël

rue de la Porte de Billy Village Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :
2025-12-05

Marché de Noël à Billy-sur-Oisy Marché de producteurs et d’artisanat, vente de sapins, restauration su place, venue du Père Noël, feu d’artifice   .

rue de la Porte de Billy Village Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04  mairie@billy-sur-oisy58.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Clamecy Haut Nivernais