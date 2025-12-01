Marché de Noël bio et éthique Grimaud

Marché de Noël bio et éthique

Place de l’église Grimaud Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Marché bio et zéro déchet avec des producteurs bio et locaux.

.

Place de l’église Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Organic and ethical Christmas market

Market « La Vie autrement » bio and zero waste

German : Biologischer und ethischer Weihnachtsmarkt

Markt « La Vie autrement » » Bio und Null Abfall

Italiano : Marché de Noël bio et éthique

Mercato biologico e a rifiuti zero con produttori biologici e locali.

Espanol : Marché de Noël bio et éthique

Mercado ecológico y de residuos cero con productores ecológicos y locales.

