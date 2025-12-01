Marché de Noël

rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Dimanche 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Flânez devant les stands artisanaux offrant une variété de cadeaux uniques et faits mains pour tous les goûts. Ce marché de Noël est placé sous le thème Un chant de Noël de Charles Dickens.

rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Stroll past craft stalls offering a variety of unique, handmade gifts to suit all tastes. The theme of this Christmas market is A Christmas Carol by Charles Dickens.

German :

Schlendern Sie an den Handwerksständen vorbei, die eine Vielzahl einzigartiger und handgemachter Geschenke für jeden Geschmack anbieten. Dieser Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto A Christmas Carol von Charles Dickens.

Italiano :

Passeggiate tra le bancarelle di artigianato che offrono una varietà di regali unici e fatti a mano per tutti i gusti. Il tema di questo mercatino di Natale è Un canto di Natale di Charles Dickens.

Espanol :

Pasee por los puestos de artesanía que ofrecen una gran variedad de regalos únicos hechos a mano para todos los gustos. El tema de este mercado navideño es Cuento de Navidad de Charles Dickens.

L’événement Marché de Noël Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay